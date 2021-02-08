Raiffeisen Bank купил 100% акций чешского банка Equa

Raiffeisen Bank International купил 100% акций Equa bank у британского фонда AnaCap Financial Partners. Стоимость сделки стороны не раскрывают. Если сделка будет одобрена регулирующими органами, банки объединятся.

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«Приобретение Equa bank полностью соответствует нашей стратегии. Чехия — один из ключевых рынков, на котором RBI намерен и дальше расти. Руководство Raiffeisenbank имеет сильную поддержку акционеров во всех сферах деятельности, связанных с его расширением на чешском рынке», — заявил генеральный директор Raiffeisenbank Игорь Вида. Банки хотят завершить сделку в конце второго квартала 2021 года.

«С точки зрения наших акционеров продажа группы Equa является очень успешным завершением более чем десятилетнего инвестиционного проекта в Чешской Республике», — отметили в Equa bank.

Equa bank — это небольшой чешский банк, который обслуживает около 477 тысяч клиентов.

По словам аналитика Capitalinked.com Радима Догнала, таким образом на чешском банковском рынке было объявлено об очередном слиянии. Ранее сообщалось о слиянии банка Moneta с Air Bank, Home Credit и Zonky. По словам аналитики, консолидация банков и финансовых групп — единственный способ противостоять сложной нормативной среде и защитить свои позиции на рынке компаний, которые делают ставки на новые цифровые сервисы.

«Мы будем отслеживать дальнейшие покупки или продажи, особенно в отношении небольших банков», — говорит Догнал.

Raiffeisenbank, входящий в пятерку крупнейших отечественных банков, оказывает банковские услуги в Чешской Республике с 1993 года. Мажоритарным акционером является группа Raiffeisen Bank International. В прошлом году из-за пандемии коронавируса чистая прибыль банка упала на 49% в годовом исчислении— до 2,14 миллиарда крон.

Equa bank — это небольшой чешский банк, который работает на рынке с 2011 года. Банк обслуживает около 477 тысяч клиентов. Из-за пандемии консолидированная чистая прибыль банка снизилась на 55% в 2020 году — до 182 миллиона крон. До настоящего времени Equa Group принадлежала фондам, управляемым британской компанией AnaCap Financial Partners, которая специализируется на секторе финансовых услуг.

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Источник: archiv.ihned.cz