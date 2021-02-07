Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.79
USD
21.4
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04n -5 °C
Тестирование на коронавирус для сотрудников компаний может начаться в феврале

Тестирование на коронавирус для сотрудников компаний может начаться в феврале

420on.cz 318 0
Тестирование персонала на коронавирус в чешских компаниях может начаться в феврале. Антигенные тесты будут оплачивать страховые компании, сообщил вице-президент Конфедерации промышленности и транспорта Ян Рафай.
Тестирование на коронавирус для сотрудников компаний может начаться в феврале

Некоторые компании уже тестируют своих сотрудников, однако оплачивают тесты за свой счет. Летом прошлого года работодатели обращались к правительству с просьбой финансово поддержать проведение антигенных тестов среди персонала. Эта инициатива обсуждалась министерством здравоохранения. В ноябре прошлого года премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что государство сможет частично оплачивать тесты, но окончательного решения по этому вопросу принято не было. Сейчас договоренность есть, сказал Рафай. По его словам, начало тестирования на коронавирус в компаниях зависит от того, когда Минздрав доработает условия этой программы. В Чехии люди могут бесплатно проходить антигенный тест каждые три дня.

«Я настроен оптимистично. Если решение будет принято на следующей неделе, уже в феврале начнётся массовое тестирование в компаниях», — добавил он.

Тесты смогут проводить врачи-терапевты, а оплачивать тестирование будут медицинские страховые компании. По оценкам экспертов, будет проводиться от 200 тысяч до 250 тысяч тестов в день. Сейчас в стране проводится в общей сложности примерно 60 тысяч антигенных и ПЦР-тестов.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон
07.02.2021 15:50 Экономика
Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон
262 0
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии
07.02.2021 09:59 Общество
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии
525 0
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф
06.02.2021 18:06 Общество
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф
2337 0
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
06.02.2021 11:18 Общество
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
1406 0
Последние новости:
07
февраля
Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон
07.02.2021 15:50 Экономика
Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон
262 0
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии
07.02.2021 09:59 Общество
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии
525 0
06
февраля
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф
06.02.2021 18:06 Общество
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф
2337 0
11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ
06.02.2021 15:37 Общество
11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ
1287 0
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах
06.02.2021 14:13 Общество
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах
4196 0
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
06.02.2021 11:18 Общество
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
1406 0
Работа для студентов в Чехии 2021
06.02.2021 10:52 Экономика
Работа для студентов в Чехии 2021
3262 0
Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой
06.02.2021 09:06 Культура
Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой
4327 0
05
февраля
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
05.02.2021 16:36 Общество
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
2598 1
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда
05.02.2021 15:13 Общество
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда
1160 0


Мобильная версия