Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится

Чешские компании и индивидуальные предприниматели, которые сейчас получают финансовые компенсации в рамках программ государственной поддержки Covid Gastro, Covid nájemné и Covid ubytování, должны подготовиться к изменениям.

Фото: Michaela Danelová

Возможно, скоро начнет работать новая программа Covid 2021, которая будет включать в себя все остальные. Сумма компенсаций будет рассчитываться на основании подтвержденных расходов фирмы или ИП за прошлый год.

«Мы склоняемся к тому, чтобы прекратить действие специализированных программ и перейти к одной комплексной программе, которая будет рентабельной», — сказал Чешскому телевидению заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Карел Гавличек. По его словам, выплата компенсаций может начаться уже в марте.

Планируется, что новая система с рабочим названием Covid 2021 будет действовать параллельно с программой поддержки сотрудников чешских предприятий Antivirus и компенсационным бонусом для самозанятых.

«Это будет комплексная программа, которая будет учитывать расходы предпринимателей за определенный период времени. Мы больше не будем отделять сегменты общественного питания, розничной торговли, сферы услуг или горнолыжных курортов», — сказал Гавличек. Министр добавил, что компенсация подтвержденных затрат будет более справедливой.

Сейчас, по словам Гавличека, некоторые организации могут пользоваться лишь ограниченной финансовой поддержкой со стороны государства. В качестве примера он привел поставщиков продуктов для сектора гастрономии. Организаторы ярмарок, а также владельцы прачечных недавно жаловались на недостаточную финансовую поддержку.

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Источник: novinky.cz