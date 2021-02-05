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20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса

20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса

420on.cz 589 0
20% чехов могут потерять работу из-за пандемии covid-19. 8% людей уже остались без работы. Об этом свидетельствуют данные маркетингового исследования, проведенного компанией STEM/MARK, в рамках которого опросили 400 человек.
Фото: ČTK
20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса

10% чехов, опрошенных в ходе исследования, ожидают увольнения в ближайшее время. 5% респондентов заявили, что уже сменили работу в связи со сложившейся ситуацией. 

По словам министра труда Яны Малачовой, в январе уровень безработицы в Чехии достиг 4,4%. Больше всего от пандемии коронавируса пострадали сферы гастрономии, услуг и туризма, где продажи упали на десятки процентов. Многие заведения закрылись и уволили сотрудников.

«Хотя до вспышки эпидемии людей на рынке труда не хватало, даже при небольшом росте безработицы ситуация не становится лучше. Те, кто потерял работу, не подходят для существующих вакансий», — говорит директор одного из рекрутинговых агентств. 

«Бар, в котором я работал, закрылся, и мне ничего не оставалось, кроме как устроиться на работу в службу доставки еды. Кризис, конечно, коснулся меня. Как водитель, я работаю дольше, и мне платят примерно на треть меньше», — рассказал бармен Иржи Вокоун.

Согласно опросу, около 6% людей потеряли более половины своего дохода, примерно столько же чехов заявили о сокращении своей зарплаты на 20%-50%. Около 5% сообщили, что их доход уменьшился на 5%-10%.

Напротив, почти 8% респондентов сказали, что им повысили заработную плату. Большинство чешских сотрудников не пострадали от ограничительных мер, их доход не изменился.

Люди начали больше ценить свою работу. Об этом заявили 21% опрошенных чехов. Многие отметили, что стали уделять больше времени семье, активнее использовать технологии, более эффективно работать из дома и заниматься онлайн-образованием.

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Источник: e15.cz

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Темы
безработица работа Прага Чехия коронавирус Опрос общественного мнения зарплата
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