Число нелегальных мигрантов в Чехии выросло на 25%

В прошлом году полиция по делам иностранцев выявила 7093 нелегальных мигранта на территории Чехии. Это почти на 25% больше, чем в 2019 году.

Этот показатель вырос из-за ограничений на въезд в страну, которые Министерство здравоохранения ввело в связи с распространением коронавируса. В 2020 году было объявлено чрезвычайное положение сначала весной, затем и осенью; был введен запрет на въезд иностранцев без постоянного или временного вида на жительство.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель полиции по делам иностранцев Милан Майер. С другой стороны, по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество людей, задержанных на внешней границе Шенгенской зоны. Трафик в международных аэропортах снизился почти на 80%.

В период с марта по май нелегальная миграция резко сократилась, но увеличилось число иностранцев, которые нелегально проживают в стране. Это связано с тем, что иностранцы, которые прибыли в Чешскую Республику на законных основаниях, остались здесь даже после истечения разрешенного документами периода. Чаще всего по этим причинам полиция задерживала украинцев, сообщает ведомство.

В прошлом году полиция задержала 486 беженцев, которые хотели попасть в другую страну через Чехию. По сравнению с 2019 годом их было на 220 больше. В основном они скрывались в грузовых автомобилях или микроавтобусах, которые следовали из Словакии в Германию. Большинство мигрантов были из Афганистана, Сирии, Марокко и Турции.

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