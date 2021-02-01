В Чешской Республике отменили НДС на респираторы

«НДС на респираторы будет отменен со среды. Продавцам мы оставим два дня на подготовку», — сообщила министр финансов Алена Шиллерова.
Предложение об отмене НДС на респираторы поддержала и Ассоциация нанотехнологической промышленности Чешской Республики. По мнению представителей ассоциации, отмена 21% налога сделает средства защиты от коронавируса более доступными для людей.
Недавно правительство Чешской Республики обсуждало возможность введения новых правил на территории страны, согласно которым все граждане должны будут носить респираторы в очагах распространения covid-19. Такие меры действуют в Германии и в Австрии, они связаны с появлением более заразной британской мутации коронавируса.
Только инструкторы и ученики автошкол обязаны носить респираторы FFP2 или KN95 в Чехии. Остальным гражданам правительство пока рекомендует использовать их в общественных местах.
Источник: ceskenoviny