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В Чешской Республике отменили НДС на респираторы

В Чешской Республике отменили НДС на респираторы

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Налог на добавленную стоимость больше не будет распространяться на респираторы. Правительство сегодня одобрило отмену налога на два месяца.
В Чешской Республике отменили НДС на респираторы

«НДС на респираторы будет отменен со среды. Продавцам мы оставим два дня на подготовку», — сообщила министр финансов Алена Шиллерова. 

Предложение об отмене НДС на респираторы поддержала и Ассоциация нанотехнологической промышленности Чешской Республики. По мнению представителей ассоциации, отмена 21% налога сделает средства защиты от коронавируса более доступными для людей. 

Недавно правительство Чешской Республики обсуждало возможность введения новых правил на территории страны, согласно которым все граждане должны будут носить респираторы в очагах распространения covid-19. Такие меры действуют в Германии и в Австрии, они связаны с появлением более заразной британской мутации коронавируса.

Только инструкторы и ученики автошкол обязаны носить респираторы FFP2 или KN95 в Чехии. Остальным гражданам правительство пока рекомендует использовать их в общественных местах.  

 

 

Источник: ceskenoviny

 
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Темы
налоги правительство Чехия коронавирус пандемия
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