Правительство Чехии обсуждает порядок оплаты больничных на карантине

Правительство Чешской Республики ведет переговоры с представителями профсоюзов и работодателей о введении пособия для сотрудников, которые находятся на карантине.

Министерство труда и социальных дел предлагает выплачивать работникам 250 крон за каждый день карантина. Работодатель будет вычитать эту сумму из взносов на социальное страхование.

Предполагается, что нововведение замотивирует людей оставаться дома при возникновении проблем со здоровьем, соответственно, снизит риск распространения covid-19. Сейчас многие сотрудники стараются скрыть симптомы болезни или факт контакта с больным коронавирусом, чтобы не лишиться доходов из-за необходимости сидеть дома.

Сотрудники на больничном получают 60% от дневной зарплаты. В течение первых двух недель за это платит работодатель. Профсоюзы предлагают увеличить размер выплат до 80%, работодатели настаивают на том, чтобы государство компенсировало им затраты. Они также опасаются, что из-за увеличения суммы больничного сотрудники начнут чаще болеть.

Первоначально предложение поступило от Чешской социально-демократической партии. Представители партии подсчитали, что нововведение обойдется в 125 миллионов крон в месяц. Максимальный размер поддержки для одного человека составит 2500 крон за десять дней, которые он будет получать в дополнение к больничному.

Источник: idnes