На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей

В пятницу на Карловом мосту появились три машины. На одной из них надпись «sorryvlado» и ссылка на сайт. Этим делом занимается городская полиция.

Сотрудники полиции обнаружили два легковых автомобили и один фургон на Карловом мосту в пятницу утром, 29 января. Полицейские установили блокиратор колес на каждую из машин.

На страницах сайта, указанного на автомобиле, авторы критикуют правительственные меры по сдерживанию коронавируса в Чехии.

«Мы не согласны со злоупотреблением властью, проявленным чешским правительством. Мы не согласны с постоянным ужесточением мер в отношении простых граждан Чехии», — говорится в заявлении.

Сайт зарегистрирован Ассоциацией возмущенных граждан, которую основал ютубер Майк Пан.

Карлов мост с 1965 года является пешеходной зоной, по которой нельзя даже ездить на велосипеде. Пока не ясно, как автовладельцам удалось припарковать машины на мосту.

По словам пресс-секретаря городской полиции Ирены Зайферт, утром полицейские заметили автомобили на камерах, но не смогли сразу их отбуксировать. Они обратились к представителям управления дорожного движения.

Майк Пан находился поблизости в момент прибытия офицеров, он разъезжал по мосту на самокате. Полиция хотела оштрафовать его, но он отказался разбираться в правонарушении, поэтому полицейские передали информацию в администрацию.

Микаэль Оганесян, по прозвищу Майк Пан, известен умышленным совершением преступлений и оскорблением сотрудников городской полиции. Раньше он выкладывал на YouTube видеоролики, на которых конфликтовал с полицией. В 2018 году его аккаунт закрыли из-за нарушения правил видеопортала.

Источник: novinky.cz