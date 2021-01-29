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Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу

Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу

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После кратковременного потепления в пятницу, в субботу резко похолодает. Ожидаются осадки и сильный ветер.
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу

В субботу и воскресенье будет идти дождь и снег, в горах будет дуть сильный ветер. Утро субботы будет относительно теплым, особенно в южной половине Чешской Республики. Там температура не опустится ниже нуля.

С северо-запада наступает холодный фронт, поэтому в середине дня в субботу ожидается дождь, следом за ним придет и снег. Ожидается значительное падение температуры в течение дня — в субботу днем ​​может быть на 6 градусов холоднее, чем утром.  Ветер превысит отметку 10 м / с, особенно в горах. 

В конце этой недели мы увидим типичную зимнюю погоду с морозным утром и дневными температурами около нуля. Ночь с субботы на воскресенье будет холодной, температура может опуститься до минус 10 ° C в некоторых регионах. Самые низкие ночные температуры от -2 до -6 градусов по Цельсию. Дневные максимумы поднимутся чуть выше нуля.  Самые высокие дневные температуры будут от -3 до 1  ° C. Ветер ослабнет по сравнению с субботой и повернет на восток. Небо будет облачным.

Поездки в горы лучше планировать на воскресенье. В большинстве горных районов Чехии и Моравии можно ожидать появления тонкого слоя нового снега. В Крконоше температура не поднимется выше минус 8 градусов.

В понедельник ожидается переменная облачность. Самая низкая ночная температура упадет до -4 -8  ° C.  Самые высокие дневные температуры будут от -2 до 3  ° C.

 

 

 

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Темы
погода Чехия Прага
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