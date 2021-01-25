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Правительство Чехии обсуждает, хватит ли в стране респираторов

Правительство Чехии обсуждает, хватит ли в стране респираторов

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В Чехии достаточно респираторов. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш на случай, если придется носить их в магазинах и общественном транспорте.
Правительство Чехии обсуждает, хватит ли в стране респираторов

«Производственные мощности значительно увеличились по сравнению с прошлой весной. Мы выделили 15 производителей респираторов FFP2, чья производственная мощность составляет около 22 миллионов штук в месяц», — сказал журналистам министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек. 

Он добавил, что при необходимости каждый месяц можно импортировать еще десятки миллионов. По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, 16 миллионов респираторов находятся в государственном резерве.

Гавличек уточнил, что сейчас в Чешской Республике ежемесячно производится около 10 миллионов штук. 80% продукции чешских производителей идет на экспорт.

«Если внутренний спрос увеличится, то максимальная внутренняя мощность составит 14 миллионов респираторов FFP2 в месяц, остальное — на экспорт», — добавил Гавличек.

На чешском рынке есть много продавцов и дистрибьюторов респираторов из-за границы, которые могут поставлять до 71 миллиона единиц в месяц. Это значит, что теоретические в Чехии может появиться 85 миллионов респираторов. 

Эти обсуждения ведутся в связи с внезапно выросшим спросом на респираторы FFP2. В среду, 20 января, премьер-министр  Андрей Бабиш сообщил, что, вероятно, их придется носить жителям Чехии. Правительство не ввело новые правила, было принято решение дождаться результатов подобных мер в Германии и Австрии, где респираторы теперь необходимо носить в общественном транспорте и в магазинах из-за гораздо более заразной мутации британского коронавируса.

Респиратор FFP2 можно купить от девяти крон за штуку. Респираторы из нановолокна с лучшей защитой стоят значительно дороже, но их можно носить до двух недель, если регулярно и правильно чистить и дезинфицировать.

По подсчетам аналитиков, ежедневное использование респираторов обойдется семье из четырех человек примерно в три тысячи крон.

В пятницу, 22 января, министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что обязательство носить респираторы не должно ложиться финансовым бременем на граждан. Кабинет министров рассматривает возможность установление лимита цен.

«В случае дефицита и высоких цен, ценовое регулирование может быть введено Министерством финансов», — отметил Гавличек. Он добавил, что сейчас цены на респираторы значительно ниже, чем весной.


Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус пандемия Чехия Министерство здравоохранения
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