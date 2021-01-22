Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.13
USD
21.45
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
В Чехию вернулся птичий грипп

В Чехию вернулся птичий грипп

420on 231 0
В четверг, 21 января, в Чехии снова обнаружили птичий грипп. Его нашли у мертвых лебедей в Писеке.
В Чехию вернулся птичий грипп

Ветеринары проводят перепись коммерческих ферм в районе, где обнаружили мертвых птиц. Пока стало известно о двух фермах. В одной из них содержится 150 тысяч кур-несушек, в другой — 20 тысяч уток.

Министр сельского хозяйства Мирослав Томан призвал заводчиков регулярно осматривать птиц и сообщать обо всех случаях смерти. Государство приготовило деньги для компенсации убытков фермерам.  В 2017 году, когда в Чехии погибло почти 100 000 птиц, государство выплатило компенсацию в размере 23 миллионов крон.

По словам Томана, ситуация с птичьим гриппом в Европе оставляет желать лучшего, например, в Швеции вирус был обнаружен на ферме с 1,3 миллиона птиц, которых теперь придется убить. В Европе нет подтипа H5N1, который передается человеку, поэтому риску подвержены только птицы.

В 2017 году в Чехии из-за вируса погибло 98 000 птиц, в основном на коммерческих фермах. В стране было почти 40 вспышек. Вирусы птичьего гриппа распространены среди диких птиц и передаются главным образом с фекалиями, которые загрязняют воду или корм выращиваемых птиц. Подтип H5N8 опасен для птиц, но не причиняет вреда человеку. Россия, Украина, Филиппины, Тайвань, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Гонконг, Мальдивы и Перу недавно ограничили торговлю с Чешской Республикой из-за обнаруженного вируса.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Министерство сельского хозяйства Торговля внешняя торговля Россия
Читайте
по теме 
Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов
22.01.2021 16:48 Общество
Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов
1 0
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом
22.01.2021 14:58 Общество
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом
295 0
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
22.01.2021 13:14 Экономика
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
779 0
Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство
22.01.2021 12:56 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: визовое агентство
85 0
Последние новости:
22
января
Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов
22.01.2021 16:48 Общество
Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов
1 0
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом
22.01.2021 14:58 Общество
На рейс Прага — Париж только с отрицательным тестом
295 0
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
22.01.2021 13:14 Экономика
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
779 0
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES
22.01.2021 09:44 Общество
Некоторые ученики вернутся в школы даже во время пятого уровня опасности по системе PES
802 0
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро
22.01.2021 08:59 Экономика
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро
2001 0
Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп
22.01.2021 08:31 Общество
Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп
583 0
21
января
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
21.01.2021 19:48 Политика
Чрезвычайное положение в Чехии продлится до 14 февраля
4851 0
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются
21.01.2021 19:25 Общество
Горнолыжные курорты Чехии скоро откроются
2817 0
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
21.01.2021 16:56 Политика
"Вы — эгоистичный идиот": Доминик Фери осудил коллегу, который пришел без маски на заседание Палаты депутатов ЧР
1345 0
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
21.01.2021 12:22 Культура
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
864 0


Мобильная версия