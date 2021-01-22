Карта цен на жилье в Праге по станциям метро

По сравнению с январем прошлого года был зафиксирован самый большой рост цен, особенно на краях отдельных маршрутов. А вот квартиры, расположенные недалеко от станций метро в центре Праги, продаются дешевле, чем год назад. Например, некоторые квартиры рядом со станцией Národní třída подешевели на 10%.
Станция Malostranská— самая "дорогая" из всех станций метро. Цены здесь почти втрое выше чем на станциях Райска заграда и Стржижков, где квадратный метр стоит меньше 76 000 крон. Самые недорогие квартиры находятся в окрестностях этих станций. Нужно понимать, что в окрестностях метро Малостранска очень мало квартир, а Стрижков и Райска заграда — это крупные жилмассивы.
Самое дорогое жилье находится по линии метро А. По сравнению с 2017 годом цены выросли в среднем на 25%. На станции Скалка даже на 64% .
Зато красная линия C удерживает лидирующую позицию по росту цен — средний рост цен составляет 31%. Большинство квартир в районе Опатова за последние пять лет подорожали на 70%. Больше чем на 50% поднялись цены на квартиры радом со станциями Летняны, Качеров, Розтылы, Ходов и Гайе.
Дешевле всего стоят квартиры на линии B в направлении Черного моста. Тем не менее за пять лет цены выросли более чем на 40%.
Foto: Valuo.cz
Источник: aktualne.cz