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Карта цен на жилье в Праге по станциям метро

Карта цен на жилье в Праге по станциям метро

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Еще в 2017 году в Праге меньше чем за пять миллионов крон можно было купить восьмидесятиметровую квартиру после реконструкции на любой станции метро. Сегодня невозможно найти такую квартиру дешевле шести миллионов. Цены выросли во всех районах Праги.
Карта цен на жилье в Праге по станциям метро

По сравнению с январем прошлого года был ​​зафиксирован самый большой рост цен, особенно на краях отдельных маршрутов. А вот квартиры, расположенные недалеко от станций метро в центре Праги, продаются дешевле, чем год назад. Например, некоторые квартиры рядом со станцией Národní třída подешевели на 10%.

Станция Malostranská— самая "дорогая" из всех станций метро. Цены здесь почти втрое выше чем на станциях Райска заграда и Стржижков, где квадратный метр стоит меньше 76 000 крон. Самые недорогие квартиры находятся в окрестностях этих станций. Нужно понимать, что в окрестностях метро Малостранска очень мало квартир, а Стрижков и Райска заграда — это крупные жилмассивы. 

Самое дорогое жилье находится по линии метро А. По сравнению с 2017 годом цены выросли в среднем на 25%. На станции Скалка даже на 64% .

Зато красная линия C удерживает лидирующую позицию по росту цен — средний рост цен составляет 31%. Большинство квартир в районе Опатова за последние пять лет подорожали на 70%. Больше чем на 50% поднялись цены на квартиры радом со станциями Летняны, Качеров, Розтылы, Ходов и Гайе.

Дешевле всего стоят квартиры на линии B в направлении Черного моста. Тем не менее за пять лет цены выросли более чем на 40%. 

Foto: Valuo.cz

 

Источник: aktualne.cz

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Темы
Чехия Прага квартиры недвижимость метро
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