Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию

Финансовой помощи от государства ждут владельцы фитнес-центров, прачечных, мелкие торговцы, отельеры и организаторы выставок. Торговая палата ведет переговоры с государством о специальной компенсации для этих предпринимателей.

Пакет, получивший название «Последний спасательный ящик», должен помочь тем предпринимателям, которые пока не имеют официального права на компенсацию, но их бизнес потерпел убытки.

Программа только зарождается, поэтому пока не до конца ясно, как она будет работать.

Программа COVID-Veletrhy не была одобрена правительством в прошлом году, но, согласно текущей информации Торгово-промышленной палаты, она все еще находится на рассмотрении.

Единственная помощь, на которую сейчас могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, это компенсационный бонус в размере 500 крон в день. Владельцы маленьких объектов размещения ждут 1 февраля, тогда они смогут подать заявку на субсидию в размере 200 крон за номер в сутки в рамках программы COVID-Ubytování II.

Торговая палата в настоящее время ведет переговоры с правительством о новой системе компенсаций для индивидуальных предпринимателей. Она должна исправить ситуацию c представителями малого бизнеса, которые до сих пор почти не получали помощи.

Всего с 6 апреля 2020 года по 13 января 2021 правительство рассмотрело 67 011 заявлений на компенсацию по программе Antivirus. По данным Министерства промышленности и торговли, 99,9% всех заявителей получили финансовую помощь от государства. Только 195 заявок не были одобрены. На выплаты правительство Чехии потратило 24,7 миллиарда крон.

В рамках программы Covid-Najemne II. компенсацию получили 16 137 компаний, отклонено только 99 заявлений. Успешность 99,4%. Некоторые заявления на компенсацию были неверно оформлены — 6,2% или 1059 заявлений были возвращены с возможностью исправить недочеты и подать снова.

Как правило, отказ получали те фирмы, которые:

— не предоставили все необходимые приложения;

— заявитель не входит в группу заявителей, которые имеют право на компенсацию на основании постановления правительства о закрытии предприятий (оптики, страховые компании, нотариусы, юристы, оптовые компании);

— у заявителя не было действующего договора аренды до 1 июля 2020 года;

«Последний спасательный ящик»

Эта программа предназначена для помощи тем, кто получил лишь очень небольшую часть поддержки или вообще ничего.

Основная цель состоит в том, чтобы помочь так называемым вторично пострадавшим предпринимателям и предприятиям с небольшим количеством сотрудников. Как правило, это могут быть поставщики товаров розничным торговцам, ресторанам или отелям, которые в значительной степени зависят от этих клиентов.

Первоначальное предложение Торгово-промышленной палаты предусматривает, что право на компенсацию появится у предпринимателей или компаний, чей доход за четвертый квартал прошлого года упал как минимум на пятую часть по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Один из вариантов предусматривает, что субсидия будет рассчитываться как 40% от снижения доходов в годовом исчислении.

Растет недовольство малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей государственными программами. Пакет, который Чешская торговая палата начала обсуждать с Министерством промышленности и торговли и Министерством финансов в понедельник, теперь дает им надежду. Компенсацию смогут получить не только OSVČ, но и все предприятия, которые пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса.

Источник: seznamzpravy.cz