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Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?

Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?

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Достаточно ли самого низкого дохода для покрытия основных продуктов питания? Чешская Республика занимает 20-е место среди 56 отслеживаемых стран. Здесь минимальная зарплата находится на уровне 507 евро. В Новой Зеландии, например, она равна 1 575 евро.
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?

Минимальная заработная плата нужна, чтобы защитить сотрудников от непропорционально низких доходов. В Чехии ее получают около 150 000 человек и до недавнего времени она составляла 14 600 крон. С января 2021 года базовая ставка минимальной заработной платы была увеличена на 600 чешских крон до 15 200 чешских крон в месяц.

Не везде в этом году решили повысить минимальную заработную плату — 15 из 56 отслеживаемых стран оставили ее на уровне прошлого года. К ним относятся, например, Венгрия, США, Гонконг и Нигерия. Самый высокий рост по сравнению с прошлым годом наблюдается в Украине — 27%, хотя в стране все еще остается одна из самых низких минимальных зарплат в мире. Об этом свидетельствует анализ Picodi.

Чешская Республика заняла восьмое место в рейтинге роста зарплат. Повышение минимальной заработной платы и снижение налогов означают на 11,6% больше денег для людей с самым низким доходом. В 2020 году чистая минимальная заработная плата составляла 12 124 кроны, теперь она выросла до 13 528 чешских крон.

Аналитики сравнили соотношение чистой минимальной заработной платы к ценам на отдельные продукты питания.

Picodi.cz

«Образец корзины для покупок, созданный для этого исследования, состоит из восьми групп продуктов: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хотя этот список короткий и очень скромный, но эти продукты покрывают энергетические потребности среднего взрослого человека», — говорится в анализе.

Соотношение по сравнению с прошлым годом показывает, что в Чешской Республике повышение минимальной заработной платы опередило рост цен. Если в прошлом году после самых необходимых расходов на питание людям оставалась сумма в размере 9901 кроны, то в этом году после покупки продуктов у чехов останется 11 183 чешских кроны.

В продуктовую корзину вошли 10 литров молока, 10 буханок хлеба, полтора килограмма риса, 20 яиц, килограмм сыра, 6 килограммов мяса и столько же фруктов, 8 килограммов овощей. На это чеху понадобится 2 345 крон. Цены на продукты были взяты с сайта numbeo.com. Там пользователи следят за ценами на продукты и услуги по всему миру.

В Чешской Республике люди тратят 17,3% чистой минимальной заработной платы на основные продукты питания. Соединенное Королевство находится на вершине списка стран — там люди тратят только 7% от минимальной зарплаты. В хвосте находится Нигерия, где минимальной заработной платы недостаточно для покрытия базовой продуктовой корзины — основные продукты питания стоят 131% от минимальной зарплаты.

В Чешской Республике сумма, необходимая на основные продукты питания, равна одной шестой от минимальной чистой заработной платы.

picodi.cz

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Прага Чехия деньги продукты здоровье зарплата
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