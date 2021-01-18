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Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу

Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу

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Магазины канцелярских товаров и детской одежды и обуви откроются во вторник, 19 января. Изменения утвердило в понедельник правительство Чешской Республики. Нижнее белье и обувь для взрослых продаваться не будет.
Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек подтвердил журналистам, что правительство решило внести канцелярские товары и детскую одежду и обувь в список базового ассортимента, поэтому эти товары снова будут доступны покупателям. Они будут продаваться как в небольших магазинах, так и в крупных сетях.

 

В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш говорил о возможном открытии магазинов нижнего белья, но в итоге правительство пока не сделало для них исключения. Также произошло и с обувью для взрослых — розничные продавцы пока не могут продавать ее в магазинах.

 

Самые маленькие дети ходят в школу, а остальные учатся дома, но им также требуются тетради и ручки, поэтому правительство решило открыть магазины с канцелярскими товарами. Подобная логика прослеживается и в решении о продаже детской одежды и обуви— детям будет мала обувь, которую они носили в прошлом сезоне, а в онлайн-магазинах трудно подобрать правильный размер.

 

 

Источник: novinky.cz

 

 

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премьер министр правительство Чехия магазины дети бизнес
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