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Во вторник в Чехии откроются магазины канцтоваров, обуви и детской одежды

Во вторник в Чехии откроются магазины канцтоваров, обуви и детской одежды

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Правительство обсудит переход на четвертый уровень противоэпидемической системы PES в среду. Об этом сказал министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек в телевизионной программе Prima Partie. Вечером в воскресенье Бабиш подтвердил Чешскому телевидению, что магазины канцелярских товаров, обуви, детской одежды и нижнего белья откроются со вторника. Это будет обсуждаться в понедельник.
Во вторник в Чехии откроются магазины канцтоваров, обуви и детской одежды

По словам Гавличка, развитие эпидемиологической ситуации в ближайшие дни будет иметь решающее значение для принятия решения о смягчении мер. В понедельник в правительстве обсудят открытие магазинов канцелярских товаров. Это подтвердил Чешскому телевидению и премьер-министр Андрей Бабиш.

«Со вторника мы расширим розничный сегмент, то есть магазины канцелярских товаров, детской одежды и обуви, магазины нижнего белья», — перечислил Бабиш товары, которые небольшие магазины и торговые сети снова смогут продавать. До сих пор эти товары не относились к так называемому базовому ассортименту.

Бабиш пока не говорит о дальнейшем ослаблении противоэпидемических ограничений.

«Я не могу представить себе дополнительных послаблений при таком количестве госпитализаций», — сказал он.

Индекс PES находится на четвертом уровне четвертый день подряд, но в Чехии все ещё действуют меры для пятого уровня. Гавличек отметил, что необходимо поддерживать развитие эпидемии коронавируса на четвёртом уровне системы PES не менее семи дней. Ситуация в больницах также будет важна во время принятия решения о снятии ограничений.

«Мы должны быть осторожны. Мы не хотим, чтобы ограничения длились хоть на день дольше, но мы должны быть уверены, что вскоре после открытия ситуация не ухудшится», — пояснил министр.

Он признал, что смягчение мер и открытие ресторанов в начале декабря было ошибкой.

 

Источник: idnes.cz

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Темы
бизнес магазины Чехия коронавирус
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