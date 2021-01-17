Таксисты добились компенсации от правительства Чешской Республики

Около тридцати таксистов собрались утром, 17 января, в Честлице недалеко от Праги. Изначально таксисты хотели требовать компенсаций, но, согласно субботнему заявлению министра промышленности, торговли и транспорта Карела Гавличка, правительство уже одобрило размер компенсаций.

Водители смогут получить компенсацию в размере 500 крон за каждый день, когда их работа была существенно ограничена. Они также смогут подавать заявки на получение субсидий задним числом. Однако пока не ясно, с какой даты будет рассчитана помощь.

«Мы удовлетворены действиями правительства, мы хотели бы поблагодарить г-жу (министра финансов Алену) Шиллерову, которая подошла к этому очень ответственно и очень нам помогла. Они признали все наши требования», — сказал Полишенский.

По его словам, это не новый специальный бонус для служб такси.

«Они просто признали наши законные претензии, о которых было заявлено. Это классический компенсационный бонус», — сказал Полишенский.

Полишенский добавил, что сегодняшняя встреча должна продемонстрировать единство и сплоченность таксистов со всей страны, кроме пражских таксистов приехали водители из Плзни и Шпиндлерува Млина.

«Конечно, это не покроет всех затрат, расходов и всего, что необходимо для жизни. Возможно, было бы лучше, если бы компенсация была такой же, как, например, в Австрии или Германии, но мы довольны», — сказал Пётр Валуш, водитель из Шаиндлерува Млина.

Напоминаем, что Ассоциация чешских таксистов готовила акцию протеста в Пругонице, именно там живет премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Туда водители хотели направиться после встречи в Честлице.

После переговоров с Карлом Гавличком и признания их права на компенсацию, водители отказались от мероприятия в Пругоницах.

Источник: ČTK