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В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

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Индекс риска PES находится на самом низком уровне от начала 2021 года. Это связано со снижением значения всех параметров, которые учитываются для расчета индекса.
В Чехии выявили 10 725 новых случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 12 января, в Чешской Республике выявили 10 725 новых случаев коронавируса. Это на 380 больше, чем в понедельник, но на 6658 меньше, чем неделю назад. Репродуктивное число R снизилось с 1,12 на 1,01. Сам индекс PES упал с 84 до 81 балла. 

В Праге появилось 952 новых случая. Это на 1100 человек меньше, чем на прошлой неделе, когда рост был рекордным. Всего в Праге 15 677 зараженных коронавирусом. 

Кроме репродуктивного числа, для расчета индекса учитываются и другие параметры: среднее количество заболевших на 100 тысяч жителей за две недели, среднее количество пожилых людей, заболевших в течение двух недель, доля госпитализированных пациентов с covid-19, у которых вирус проявился уже в больнице. 

В общей сложности в Чехии заболели 855 600 человек, скончались 13 656 заболевших. Сейчас болеют 149 397, госпитализированы — 7267. 

 

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия Прага Прага на русском здоровье
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