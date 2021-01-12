Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения

В Чехии уже три недели действуют строгие ограничения, но владелец одного из ресторанов на Праге 4 решил не закрывать свое заведение. На воскресной демонстрации против коронавирусных мер ресторатор Якуб Ольберт раздавал листовки протестующим и приглашал их в своё заведение.

Фото: Фото: официальная страница ресторана Šeberák на Facebook

На воскресной демонстрации Якуб Ольберт раздавал листовки протестующим и приглашал их в своё заведение. «Меню закрытого ресторана» — так Ольберт озаглавил своё предложение на листовках. По факту ресторан не закрыт — посетители могли есть внутри. Именно туда люди отправились после демонстрации. «У нас есть дезинфекция на столах и в туалетах, персонал может убрать скатерть, если потребуется», — так ресторатор прокомментировал свою позицию.

По его словам, открытые рестораны не повлияют на рост заболевших: «В таблице, которую подготовило и обнародовало Министерство здравоохранения незадолго до Рождества, говорится, что в ресторанах заразилось меньше людей, чем в пожарных частях или в полиции». Ольберт признаёт, что беспокоится по поводу штрафов и санкций.

Якуб Ольберт — член движения Chcípl pes. Он подготовил петицию Open the Czech Republic и проехал с ней по республике, чтобы собрать подписи. Ольберт уже участвовал в демонстрации отельеров в центре Праги.

Источник: aktualne.cz