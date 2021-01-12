Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.19
USD
21.55
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
13d 1 °C
Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения

Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения

420on 92 0
В Чехии уже три недели действуют строгие ограничения, но владелец одного из ресторанов на Праге 4 решил не закрывать свое заведение. На воскресной демонстрации против коронавирусных мер ресторатор Якуб Ольберт раздавал листовки протестующим и приглашал их в своё заведение.
Фото: Фото: официальная страница ресторана Šeberák на Facebook
Владелец ресторана в Праге нарушил коронавирусные ограничения

На воскресной демонстрации Якуб Ольберт раздавал листовки протестующим и приглашал их в своё заведение. «Меню закрытого ресторана» — так Ольберт озаглавил своё предложение на листовках. По факту ресторан не закрыт — посетители могли есть внутри. Именно туда люди отправились после демонстрации. «У нас есть дезинфекция на столах и в туалетах, персонал может убрать скатерть, если потребуется», — так ресторатор прокомментировал свою позицию. 

 

По его словам, открытые рестораны не повлияют на рост заболевших: «В таблице, которую подготовило и обнародовало Министерство здравоохранения незадолго до Рождества, говорится, что в ресторанах заразилось меньше людей, чем в пожарных частях или в полиции». Ольберт признаёт, что беспокоится по поводу штрафов и санкций.

 

Якуб Ольберт — член движения Chcípl pes. Он подготовил петицию Open the Czech Republic и проехал с ней по республике, чтобы собрать подписи. Ольберт уже участвовал в демонстрации отельеров в центре Праги.

 

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага коронавирус Чехия рестораны демонстрация протест
Читайте
по теме 
Поезд сбил человека на Праге 9
12.01.2021 08:31 Общество
Поезд сбил человека на Праге 9
197 0
В Праге мужчина под наркотиками бросал куски бетона с крыши дома
11.01.2021 19:15 Общество
В Праге мужчина под наркотиками бросал куски бетона с крыши дома
824 0
Сигареты подорожают в феврале 2021 года
11.01.2021 17:23 Экономика
Сигареты подорожают в феврале 2021 года
927 0
В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике
11.01.2021 12:37 Экономика
В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике
3089 0
Последние новости:
12
января
Поезд сбил человека на Праге 9
12.01.2021 08:31 Общество
Поезд сбил человека на Праге 9
197 0
11
января
В Праге мужчина под наркотиками бросал куски бетона с крыши дома
11.01.2021 19:15 Общество
В Праге мужчина под наркотиками бросал куски бетона с крыши дома
824 0
Сигареты подорожают в феврале 2021 года
11.01.2021 17:23 Экономика
Сигареты подорожают в феврале 2021 года
927 0
В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике
11.01.2021 12:37 Экономика
В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике
3089 0
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
11.01.2021 08:42 Общество
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
2551 0
Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом
11.01.2021 11:03 Общество
Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом
1594 0
На чешском рынке могут появиться тесты на коронавирус по слюне
11.01.2021 09:28 Экономика
На чешском рынке могут появиться тесты на коронавирус по слюне
1078 0
10
января
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер
10.01.2021 17:21 Общество
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер
4253 0
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку
10.01.2021 13:20 Общество
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку
4788 0
08
января
Молодой человек в соцсетях угрожал членам правительства, ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы
08.01.2021 15:53 Общество
Молодой человек в соцсетях угрожал членам правительства, ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы
1945 0


Мобильная версия