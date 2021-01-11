Сигареты подорожают в феврале 2021 года

Налог на табачные изделия вырастет на 8 крон. Это значит, что пачка сигарет в среднем будет стоить 110 крон. У продавцов есть три месяца, чтобы избавиться от старых запасов.

Министерство финансов Чешской республики предложило новую инициативу в связи с необходимостью разбираться с последствиями коронавируса и восстанавливать бюджет, который сильно сократился за время пандемии.

Налог распространится и на пачки курительного табака — они подорожают на 11 крон. Цена на изделия с нагревающимся табаком повысится на 2 кроны.

Курильщиков не удивят перемены: в прошлом году им пришлось принять самое большое за всю историю повышение налога на сигареты. Пачка тогда подорожала на 13 крон. В результате табачный налог помог государству пополнить казну — в госбюджет поступило 59,5 миллиардов крон. Это на 3,6 миллиарда крон больше, чем в 2019 году.

Предполагается, что повышение налога на табак снова привлечет в государственный бюджет около двух миллиардов крон.

Источник: lidovky.cz