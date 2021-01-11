В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике

В январе минимальная «грубая» зарплата в Чехии повысилась до 15 200 крон. Это на 600 крон больше, чем в прошлом году.

На такую же сумму увеличилась и «гарантированная» зарплата, которая определяет минимальный возможный доход. Теперь она составляет 1200 крон. Эта сумма отличается для разных профессий и зависит от трудозатрат и сложности выполняемой работы.

В этом году уборщица должна зарабатывать не менее 15 200 крон в месяц. Зарплата официанта не может быть ниже 18 500 крон, врача — не ниже 27 500 крон.

В 2020 году трудовая инспекция провела 2901 проверку по вопросам оплаты труда. Проверка выявила 2610 нарушений. Большинство из них связаны с неправильным размером заработной платы, задержкой и невыплатой зарплат. В 105 случаях работодатели не обеспечивали минимальную заработную плату.

Владельцы компаний получили 147 штрафов на общую сумму 2 062 000 чешских крон за нарушение гарантированной заработной платы и 16 штрафов на 182 500 крон за несоблюдение минимальной заработной платы.

Источник: aktualne.cz



