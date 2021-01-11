Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.22
USD
21.51
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d -1 °C
На чешском рынке могут появиться тесты на коронавирус по слюне

На чешском рынке могут появиться тесты на коронавирус по слюне

Марина Коханкова 463 0
Чешская компания Diana Biotechnologies разработала тесты ПЦР по слюне, которые должны гарантировать такой же точный результат, как и тесты на основе мазков из носоглотки. Методы сбора слюны, которые будут использоваться в некоторых частных лабораториях, и тесты на основе полоскания, могут появиться на рынке в январе.
На чешском рынке могут появиться тесты на коронавирус по слюне

«В классических анализах ПЦР сначала должна быть изолирована RNA, что до сих пор было самым сложным этапом всего анализа, и только потом определен результат. RNA обычно не оптимизирована для слюны, поэтому чувствительность анализов может варьироваться. Мы модифицировали смесь для ПЦР таким образом, что изоляция RNA больше не нужна», — объясняет Вацлав Навратил, исполнительный директор Diana Biotechnologies.

«В настоящее время мы устанавливаем оборудование в частных лабораториях. Это будет сделано в январе. Что касается точек массовых точек, где сейчас делают тесты на коронавирус, все будет зависеть от их гибкости и признания страховыми компаниями», — добавил он.

По словам Навратила, тесты из слюны позволят каждой испытательной лаборатории увеличить производительность до десяти тысяч образцов в день. Результаты тестов будут доступны через несколько часов.

Тестирование нового метода прошло в ноябре в больнице На Буловце в Праге. Прямое сравнение по выборке из пятисот случайно выбранных добровольцев, по словам представителей компании, показало, что тесты слюны имеют чувствительность, сопоставимую со стандартными ПЦР-тестами.

В разработке тестов принимала участие команда Мариана Гайдуха, директора Института молекулярной и трансляционной медицины медицинского факультета Университета Палацкого в Оломоуце. Он был руководителем лабораторной группы при Минздраве, но после разногласий покинул ее в ноябре. Для облегчения отбора проб у онкологических больных, страдающих проблемами слизистой оболочки, в университете впервые был разработан тест с использованием полоскания горла, когда вместо мазка из носоглотки достаточно прополоскать рот водой, а затем сплевывать ее в подготовленную чашку со стабилизирующим порошком. Со следующей недели люди смогут купить этот набор примерно за 200 крон в аптеках. При наличии направления от врача тест и исследование образца в лаборатории обойдется пациенту в 500 крон, если клиент оплачивает тест самостоятельно, его стоимость составит 1300 крон.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом
11.01.2021 11:03 Общество
Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом
370 0
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
11.01.2021 08:42 Общество
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
942 0
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер
10.01.2021 17:21 Общество
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер
2986 1
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку
10.01.2021 13:20 Общество
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку
4081 1
Последние новости:
11
января
В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике
11.01.2021 12:37 Экономика
В 2021 году увеличился размер минимальной оплаты труда в Чешской республике
156 0
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
11.01.2021 08:42 Общество
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
942 0
Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом
11.01.2021 11:03 Общество
Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом
370 0
10
января
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер
10.01.2021 17:21 Общество
В центре Праги 3000 человек протестовали против правительственных мер
2986 1
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку
10.01.2021 13:20 Общество
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку
4081 1
08
января
Молодой человек в соцсетях угрожал членам правительства, ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы
08.01.2021 15:53 Общество
Молодой человек в соцсетях угрожал членам правительства, ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы
1780 1
Уровень безработицы в Чехии в декабре вырос до 4%
08.01.2021 12:18 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в декабре вырос до 4%
1941 1
В Праге начали убирать рождественские украшения с улиц
08.01.2021 10:36 Общество
В Праге начали убирать рождественские украшения с улиц
1746 1
Владельцы чешских компаний подвергли критике размер правительственных компенсаций
08.01.2021 08:56 Экономика
Владельцы чешских компаний подвергли критике размер правительственных компенсаций
4633 1
07
января
10 января инициатива Chcípl PES проведет акцию протеста против правительственных мер
07.01.2021 15:30 Экономика
10 января инициатива Chcípl PES проведет акцию протеста против правительственных мер
2353 0


Мобильная версия