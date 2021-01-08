Владельцы чешских компаний подвергли критике размер правительственных компенсаций

Владельцы бизнеса критикуют утвержденную правительством финансовую поддержку компаний в размере 400 крон на сотрудника за каждый день простоя. Во-первых, несмотря на продление противоэпидемических мер до 22 января, компенсации будут выплачиваться за период до 10 января. Во-вторых, предприниматели должны будут с этой суммы заплатить налог на прибыль.

Фото: ČTK

Например, пивоварня Ládví в пражском районе Кобылисы хочет воспользоваться государственной поддержкой. Они планируют подать заявление на выплаты для 32 своих сотрудников. Однако, если они получат прибыль от этих денег, им придется заплатить налог.

«Государственные программы субсидий, конечно же, являются доходом для компаний, а это означает, что они включены в налоговую базу», — сказал министр промышленности и торговли и министр транспорта Карел Гавличек.

Сейчас пивоварня получает субсидии в рамках программы AntiVirus, а также компенсации за арендную плату, однако это компенсирует лишь небольшую часть прежних доходов заведения. «Я не думаю, что это справедливо, что это просто лазейка, позволяющая выплачивать как можно меньше», — сказал пивовар Павел Палоуш.

4 января правительство одобрило новую программу субсидирования закрытых в период эпидемии предприятий. Из бюджета на этии цели будет выделено 2,5 млрд крон. Компании смогут подавать заявки на получение 400 крон в день на одного сотрудника во второй половине января. Деньги они получат за период с 14 октября по 10 января. При этом вчера правительство решило, что рестораны, большинство магазинов и заведений сферы услуг будут закрыты как минимум до 22 января.

Источник: ceskatelevize.cz