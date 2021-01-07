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10 января инициатива Chcípl PES проведет акцию протеста против правительственных мер

10 января инициатива Chcípl PES проведет акцию протеста против правительственных мер

Марина Коханкова 1 0
Участники общественной инициативы Chcípl PES 10 января проведут в Чехии демонстрацию в знак протеста правительственных мер, связанных с эпидемией коронавируса.
Фото: Lukáš Bíba
10 января инициатива Chcípl PES проведет акцию протеста против правительственных мер

Об этом организаторы акции сообщили журналистам в четверг. Они также требуют, чтобы размер компенсации закрытым заведениям составлял 70% от продаж, а не 400 крон на работника, как это предусмотрено сейчас.

«На этой демонстрации мы объявим об открытии Чешской Республики. Мы не согласны с мерами правительства, которые не работают, а, наоборот, вызвали гораздо более смертельную пандемию бедности, безработицы, банкротства компаний и невежества», — сказал Давид Биксадски, один из организаторов акции протеста.

Тем не менее, организаторы призывают участников соблюдать требование об обязательном ношении медицинских масок во время демонстрации и учитывать мирный характер акции.

Хотя общественная инициатива была создана для поддержания работы ресторанов, по словам ее представителей, к ней присоединяются торговцы и предприниматели из других секторов, например, представители некоторых культурных и спортивных компаний и организаций. Всего инициатива объединяет около 1000 чешских компаний.

Инициатива Chcípl PES организовала мирную акцию протеста в центре Праги в минувшие выходные. Участники акции построили в центре города цепь из пивных кружек, в которых зажгли свечи.  По замыслу организаторов, мероприятие должно было привлечь внимание к критической ситуации малого и среднего бизнеса и предпринимателей-физлиц. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия рестораны правительство протест демонстрация Прага бизнес компенсация
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