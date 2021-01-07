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Локдаун в Чехии продлится еще две недели

Локдаун в Чехии продлится еще две недели

Марина Коханкова 934 0
Правительство Чехии решило продлить действующие ограничительные меры до 22 января, сообщил министр здравоохранения Ян Блатны на пресс-конференции после заседания правительства. В декабре правительство ужесточило противоэпидемические меры в связи с распространением коронавируса. Предполагалось, что они будут действовать до 10 января.
Фото: Michaela Danelová
Локдаун в Чехии продлится еще две недели

По словам министра, принятые жесткие меры, которые соответствуют наивысшему, пятому уровню риска по системе PES, должны показать свою эффективность в течение ближайшей недели.

После 15 января будет продолжено и бесплатное тестирование на антиген на covid-19 среди населения, которое помогает выявлять людей, зараженных коронавирусом и не имеющих признаков болезни. На сегодняшний день в стране проведено более 950 тысяч антигенных тестов.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек объявил, что в сжатые сроки подготовит компенсационную программу для горнолыжных курортов, на открытии которых он настаивал в декабре. По его словам, программа должна быть утверждена правительством в понедельник, 11 января.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия
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