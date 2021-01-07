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С 1 января 2021 года регистрация дронов в Чехии является обязательной

С 1 января 2021 года регистрация дронов в Чехии является обязательной

Марина Коханкова 88 0
Дронами и моделями самолетов с начала года можно управлять только после регистрации и успешной сдачи тестов по пилотированию. По данным на 5 января, в Управлении гражданской авиации зарегистрировалось более 16 000 человек.
С 1 января 2021 года регистрация дронов в Чехии является обязательной

«В начале января уже зарегистрировались более 16 400 владельцев дронов и 16 580 пилотов», — подтвердил пресс-секретарь Управления гражданской авиации Витезслав Хезки.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев оператор и пилот — это одно физическое лицо, то есть человек, который купил дрон и эксплуатирует его. Остальные — это, например, люди, которые используют дрон в качестве пилотов в компании, которая их купила и является их оператором. Владельцы моделей самолетов также должны регистрироваться, но, если они являются членами клубов или ассоциаций авиамоделистов, клуб может зарегистрировать их самостоятельно.

В начале декабря, когда было объявлено об обязательной регистрации, количество дронов в республике оценивалось в 50 тысяч, однако после праздников их число увеличилось.

Источник: novinky.cz

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Темы
самолёт дрон Чехия
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