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В 2020 году 609 чешских компаний были признаны банкротами

В 2020 году 609 чешских компаний были признаны банкротами

Марина Коханкова 825 0
В 2020 году в Чешской Республике было объявлено о банкротстве 609 коммерческих компаний, что на 71 меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2008 года. Причина такого парадокса — изменения в законе о банкротстве, связанные с эпидемией коронавируса.
В 2020 году 609 чешских компаний были признаны банкротами

В 2020 году было объявлено о банкротстве 7284 предпринимателей-физлиц, что на 538 меньше, чем в 2019 году, следует из исследования CRIF — Czech Credit Bureau.

Количество заявлений о банкротстве компании в прошлом году снизилось на 100, до 973. Число заявлений о банкротстве предпринимателей-физлиц уменьшилось на 1257, до 7412.

«Низкое количество корпоративных банкротств может показаться парадоксальным в нынешней экономической ситуации. В основном это связано с апрельской поправкой к закону о несостоятельности, так называемой lex Covid, которая фактически не позволяла кредиторам подавать заявления о банкротстве с апреля по август», — сказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

По данным CRIF, в четвертом квартале снова стало расти количество заявлений о банкротстве, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации была ограничена работа государственных органов, в том числе судов. Таким образом, количество объявленных банкротств оставалось низким, несмотря на рост поданных заявлений. Число банкротств, вероятно, начнет расти только в первом квартале этого года, отмечают аналитики.

Большинство корпоративных банкротств было объявлено в прошлом году в Праге (265), далее следуют Южно-Моравский край (73) и Моравско-Силезский край (45). Больше всего банкротств предпринимателей-физлиц было зафиксировано в 2020 году в Моравско-Силезском крае (910), Устецком (900) и Южно-Моравском краях (712).

Больше всего банкротств среди компаний было объявлено в сфере торговли (143), обрабатывающей промышленности (112), а также профессиональной, научной и технической деятельности (68). Среди предпринимателей больше всего банкротств было объявлено в строительной сфере (1576), торговле (1559) и обрабатывающей промышленности (856). Однако при пересчете на 10 тысяч предпринимателей самыми уязвимыми сферами являются транспорт (77,5), общественное питание и гостиничный бизнес (60,4).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус банкротство бизнес Чехия
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