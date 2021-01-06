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По новой методике индекс PES снизился до 86 баллов
По новой методике индекс PES снизился до 86 баллов
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5 января индекс противоэпидемической системы PES, рассчитанный по старой методике, составлял 89 баллов, а в первые три дня января — 90 баллов из ста, что на сегодняшний день является самым высоким показателем. По данным Минздрава, 6 января индекс, рассчитанный по новой методике с учетом количества госпитализированных, снизился до 86 баллов.
При этом 5 января в Чехии было выявлено 17 278 новых случаев заражения коронавирусом. Информация о количестве тестов пока отсутствует на сайте Минздрава. В больницах сейчас находятся свыше 7000 пациентов.
Во вторник рост числа пациентов с covid-19 стал рекордным в Праге, где было зарегистрировано 2034 подтвержденных случая заболевания. Сейчас в столице инфицированы 88 409 человек.
Источник: novinky.cz