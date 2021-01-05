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Пражский фуникулер ожидает реконструкция

Пражский фуникулер ожидает реконструкция

Марина Коханкова 125 0
Администрация Праги объявит конкурс на разработку нового дизайна вагонов пражской канатной дороги на Петршин. В ходе реконструкции, которая займет около восьми месяцев, будут также полностью обновлены рельсы.
Пражский фуникулер ожидает реконструкция

Реконструкция будет проведена в ближайшие четыре-пять лет, фуникулер остановят примерно на восемь месяцев. Стоимость ремонта ориентировочно оценивается в 210 млн крон, сообщил заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр. Новые вагоны будут сделаны из более легких материалов, поэтому в кабинке сможет поместиться больше пассажиров.

Реконструкция необходима из-за сложной глинистой породы холма Петршин, которая постепенно сползает в сторону Уезда. 

«Это несколько миллиметров в год, но сход идет. В результате разрушается вся конструкция, в том числе железнодорожное полотно. Необходимо сделать дренаж почвы, чтобы стабилизировать ее», — рассказал пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Петр Глох.

Канатная дорога на Петршин впервые была запущена летом 1891 года. В 1965 году обширные оползни разрушили трассу, и канатная дорога снова заработала только в 1985 году. С этого времени пражский фуникулер перевез 54,5 млн пассажиров, а в прошлом году — 2,2 млн человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Прага реконструкция транспорт Чехия Транспортное предприятие Праги
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