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С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Чехии составляет 15 200 крон

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Чехии составляет 15 200 крон

Марина Коханкова 1399 1
Минимальный размер заработной платы в Чехии с 1 января 2021 года увеличен на 600 крон и составляет 15 200 крон. Одновременно повышается гарантированная заработная плата, которая выплачивается по восьми категориям в зависимости от квалификации, ответственности и сложности работы.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Чехии составляет 15 200 крон

Ставки заработной платы в бюджетной сфере также корректируются. Так, зарплаты медицинских работников и сотрудников социальных служб увеличатся примерно на 10%, а учителей — на 4%. 

В последние годы минимальная заработная плата регулярно повышается. Год назад минимальный размер оплаты труда увеличился на 1250 крон, до 14 600 крон, в этом году рост сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. 

Почасовой размер минимальной заработной платы сейчас составляет 90,50 кроны (в прошлом году он был равен 87,30 кроны). Работникам с квалификацией в этом году гарантирована заработная плата не менее 181 кроны в час.

Источник: lidovky.cz

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Темы
зарплата Чехия экономика работа
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