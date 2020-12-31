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На рынке SAPA в Праге нелегально продавалась пиротехника

На рынке SAPA в Праге нелегально продавалась пиротехника

Марина Коханкова 243 0
На пражском рынке SAPA продавались пиротехнические изделия, несмотря на то, что сейчас это запрещено законом. В соответствии с распоряжением использование пиротехнических изделий в Праге в новогодние праздники запрещено, а их продажа возможна только в интернет-магазинах.
На рынке SAPA в Праге нелегально продавалась пиротехника

«Проверка, проведенная торговой инспекцией, выявила, что работники пытались продавать пиротехнические изделия, несмотря на запреты правительства. Они утверждали, что товар продавался только индивидуальным предпринимателям. Однако инспекция доказала обратное», — сказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрёлих.

Кроме того, сотрудники Управления торговой инспекции Чешской Республики в сотрудничестве с полицией 30 декабря обнаружили на рынке SAPA пиротехнические изделия с количеством взрывчатых веществ, превышающим 350 кг. Согласно закону, регулирующему продажу таких товаров, взрывчатых веществ может быть максимум 80 кг.

Инспекция еще не завершена, заявил Иржи Фрёлих. В начале недели инспекторы также обнаружили продажу пиротехники в двух сетевых магазинах в Праге и Бероуне.

Пиротехника обычно продается на рынках, но сейчас это запрещено. С 27 декабря были ужесточены меры по борьбе с коронавирусом, разрешено продавать лишь продукты и товары первой необходимости. Пиротехнику можно приобрести только в интернет-магазинах, а продавцы должны уточнять возраст покупателей.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия магазины Торговая инспекция
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