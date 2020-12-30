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В Чехии создадут единый реестр вакцинированных от коронавируса

В Чехии создадут единый реестр вакцинированных от коронавируса

Марина Коханкова 183 0
Чешские больницы ждут создания центрального реестра граждан, которым была сделана прививка от коронавируса. Сейчас каждая из больниц самостоятельно ведет списки вакцинированных. Эти данные будут позже переданы в общенациональный центральный регистр.
В Чехии создадут единый реестр вакцинированных от коронавируса

«Реестр должен быть запущен в ближайшие дни. Свидетельство о вакцинации будет выдано каждому в печатном и электронном виде, что упростит выезд за границу», — сказала Вероника Плаха, пресс-секретарь Университетской больницы Брно, ссылаясь на слова министра здравоохранения Яна Блатны. Он ранее работал заместителем руководителя данной больницы. Блатны сделал здесь же прививку от коронавируса 27 декабря.

В настоящее время в стране проводится вакцинация медработников. В Пльзенском крае реестр вакцинированных пока ведется только в Университетской больнице города Пльзень. По словам губернатора региона Илоны Маурицовой, будет создана рабочая группа, которая поможет создать регистр для других больниц в регионе. «В январе, когда должны начаться вакцинации и в наших региональных больницах, регистр будет функционировать и, конечно же, он будет объединен с центральным регистром», — сказала Маурицова.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус вакцинация Чехия прививки Больницы
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