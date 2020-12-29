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Каждый второй чех считает, что экономический кризис уже наступил

Каждый второй чех считает, что экономический кризис уже наступил

Марина Коханкова 320 0
Практически каждый второй чех согласен с утверждением, что экономический кризис в Чехии в самом разгаре и это приведет к резкому росту безработицы. Около 30% населения Чехии не воспринимает ситуацию так драматично, свидетельствуют данные опроса, проведенного Broker Consulting.
Каждый второй чех считает, что экономический кризис уже наступил

«Результаты опроса показывают, что тема экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, находит отклик в чешском обществе, и мало кого эта ситуация не затронула. В ноябре инфляция достигла 2,7%, а безработица выросла до 3,8%, что является максимальным значением с 2016 года. Таким образом, данные свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации», — прокомментировал Михал Цибулка, специалист по финансовому планированию Broker Consulting.

Около 48% чехов заявили, что без проблем справятся со своими финансовыми обязательствами и потенциальными финансовыми проблемами в следующем году. Однако наблюдается значительный рост доли респондентов, которые опасаются непредвиденных расходов в следующем году, и утверждают, что не смогут их покрыть за счет имеющихся финансовых резервов.

Только 3,1% чехов имеют значительные финансовые сбережения, которые в случае необходимости помогут преодолеть кризис. И наоборот, в случае полномасштабного экономического кризиса 49,5% будут ощущать его последствия, а также сокращать расходы и создавать резервы.

Источник: lidovky.cz

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Темы
коронавирус Опрос общественного мнения Чехия кризис
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