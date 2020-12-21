С 21 декабря самозанятые могут подавать заявления на получение пособий по уходу за ребенком в ноябре

С понедельника самозанятые лица могут подавать заявление на получение пособия по уходу за ребенком в период закрытия школ. Министерство промышленности и торговли будет принимать заявления до 21 января. Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были остаться дома с ребенком до 10 лет, имеют право на получение компенсации из расчета 400 крон за день.

На указанную программу из бюджета выделено 250 млн крон. Это пособие можно получать вместе с компенсационным бонусом для предпринимателей-физлиц.

Для подачи заявления необходимо заполнить форму на сайте министерства, документы можно отправлять обычной почтой или по электронной почте с электронной подписью, что ускорит обработку заявления.

В октябре в министерство поступило 24137 заявлений на получение пособия по уходу за детьми. По данным на 17 декабря около 68% из них были одобрены, выплачено свыше 95,5 млн крон. В связи с постепенным возвращением учеников в школы министерство ожидает, что в ноябре будет подано не более 25 тысяч заявлений от предпринимателей.

Источник: ceskatelevize.cz