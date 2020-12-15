Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение

22 декабря правительство снова обратится к депутатам парламента с просьбой продлить чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сейчас режим ЧП действует до 23 декабря.

«Конечно, мы попросим депутатов продлить чрезвычайное положение, это будет сделано до 22 декабря», — сказал премьер-министр.

Депутаты недавно продлили чрезвычайное положение до 23 декабря, хотя правительство попросило увеличить этот срок до 11 января.

В Чехии 14 декабря было выявлено 5169 зараженных covid-19, что на 920 больше, чем неделю назад. Из более чем 23 тысяч тестов 22% были положительными, следует из данных Минздрава. Число госпитализированных выросло примерно на 344 — до 4547 человек, что является самым высоким показателем со 2 декабря. 586 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Оценка риска по противоэпидемической системе PES 15 декабря упала с 71 до 66 баллов, но остается на четвертом уровне из пяти. За улучшением стоит снижение репродуктивного числа до 1,16. Однако в пятой, самой высокой степени риска остаются пять регионов Чехии, Прага находится на третьем уровне по системе PES.

С учетом всех проведенных тестов, в том числе антигенных, индекс по системе PES составляет 61 балл. Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в понедельник, что министерство пытается действовать максимально прозрачно и поэтому публикует оба значения.

Источник: сeskatelevize.cz