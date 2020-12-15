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Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов

Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов

Марина Коханкова 402 1
В связи с переходом на четвертый уровень противоэпидемической системы (PES) правительство одобрило ряд компенсационных программ для предпринимателей и компаний на общую сумму 10 млрд крон. В том числе 3 млрд крон будет направлено на компенсацию арендных платежей, 3,5 млрд крон предназначены для компенсации убытков гостиницам и 2,5 млрд крон — ресторанам.
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов

Еще 1 млрд крон будет выделен для расширения программы Antivirus A, сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

С 18 декабря по решению правительства рестораны будут вновь закрыты, поэтому подать заявление на компенсации в рамках программы Covid – gastro можно будет за период с 14 октября по 31 декабря. Планируется, что за поддержкой обратятся более 22 тысяч заведений общественного питания.

С пятницы отели, пансионы и другие объекты размещения будут также закрыты для посетителей. Гостиницы смогут претендовать на государственную субсидию в рамках программы Covid – ubytování за каждый день принудительного закрытия. Размер компенсаций составляет от 100 до 330 крон за номер. 

Государство также компенсирует коммерческую арендную плату в четвертом квартале предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Размер компенсации в рамках программы Covid – nájemné составит 50% от суммы аренды в октябре, ноябре и декабре. Максимальный размер поддержки — 10 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
компенсация коронавирус Чехия индивидуальный предприниматель бизнес рестораны аренда недвижимости гостиницы
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