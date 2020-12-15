Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов

Еще 1 млрд крон будет выделен для расширения программы Antivirus A, сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.
С 18 декабря по решению правительства рестораны будут вновь закрыты, поэтому подать заявление на компенсации в рамках программы Covid – gastro можно будет за период с 14 октября по 31 декабря. Планируется, что за поддержкой обратятся более 22 тысяч заведений общественного питания.
С пятницы отели, пансионы и другие объекты размещения будут также закрыты для посетителей. Гостиницы смогут претендовать на государственную субсидию в рамках программы Covid – ubytování за каждый день принудительного закрытия. Размер компенсаций составляет от 100 до 330 крон за номер.
Государство также компенсирует коммерческую арендную плату в четвертом квартале предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Размер компенсации в рамках программы Covid – nájemné составит 50% от суммы аренды в октябре, ноябре и декабре. Максимальный размер поддержки — 10 млн крон.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz