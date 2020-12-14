Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES

Правительство одобрило переход Чешской Республики на 4-ю степень противоэпидемической системы PES с пятницы, 18 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш. Сейчас в стране действует третий уровень риска.

«Нам очень жаль, что нам пришлось пойти на этот шаг, но ситуация, к сожалению, вынуждает нас сделать это», — добавил министр здравоохранения Ян Блатны.

Из-за изменения индекса по системе PES не будут закрыты магазины и заведения сферы услуг, они смогут продолжить работу (кроме бассейнов и велнес-центров). Однако передвижение людей на улице вновь будет ограничено — с 23:00 до 5:00 будет введен комендантский час. Собираться группами можно будет не более шести человек.

В связи с обострением эпидемической ситуации будут закрыты рестораны, бары и отели, однако владельцы этих заведений будут иметь право на 100-процентную компенсацию убытков, сообщил Бабиш.



«Это было очень трудное решение, потому что я понимаю, какое влияние оно оказывает на жизнь людей», — прокомментировал премьер-министр Бабиш. По его словам, число новых заболевших растет и среди пожилых людей, репродуктивное число составляет 1,2. «При такой тенденции мы фактически рискуем, что к концу месяца количество инфицированных достигнет десяти тысяч человек в день», — добавил он.

Также в с пятницы закроются музеи, галереи и памятники.

Источник: ceskatelevize.cz