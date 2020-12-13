Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду

Если правительство 14 декабря одобрит переход Чехии на четвертый уровень по противоэпидемической системе PES, рестораны и отели могут снова закрыться в конце недели. Об этом заявил министр промышленности Карел Гавличек.

Фото: Ondřej Deml

Сейчас Чехия находится на третьем уровне, однако реальная оценка риска по системе PES уже неделю на четвертом уровне, что составляет от 61 до 75 баллов. Индекс риска по шкале PES в воскресенье увеличился до 71 балла. Поэтому в понедельник правительство примет решение об ужесточении противоэпидемических мер и переходе на четвертую степень риска. По словам министра Карела Гавличека, это изменение неизбежно.

«Будет дискуссия о том, как конкретно будет выглядеть этот режим. Таблица PES будет действовать, но мы обсуждаем, что будут сделаны исключения, например в области торговли и услуг. Больше не будет различий, являются ли они магазинами с ассортиментом A или B, торговля будет разрешена всем магазинам при соблюдении определенных ограничений», — пояснил Гавличек, выступая на телеканале Prima TV.



Напротив, обострение эпидемической ситуации может отразиться на повторном закрытии ресторанов и гостиниц. Гавличек предположил, что меры в отношении ресторанов будут приняты в пятницу, 18 декабря, однако министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек считает, что необходимо оперативно реагировать на ухудшение индекса риска и закрыть рестораны и бары уже в среду, 16 декабря .



Источник: seznamzpravy.cz