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Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент

Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент

Марина Коханкова 753 0
Сенат Чехии согласился с проектом отмены «супергрязной» зарплаты, который был предложен премьер-министром Андреем Бабишем. Согласно поправкам, заработная плата большинства работников в Чехии с января 2021 года будет облагаться налогом по ставке 15% вместо нынешних 20,1%. Для людей, месячный доход которых выше 140 тысяч крон, ставка налога составит 23%.
Фото: ČTK
Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент

Проект также предусматривает постепенное увеличение скидки налогоплательщика в общей сложности на 6000 крон в ближайшие два года. В следующем году скидка должна увеличиться с нынешнего значения 24 840 крон до 27 840 крон в год, а в 2022 году — до 30 840 крон. Ранее депутаты предлагали увеличить скидку налогоплательщика уже в следующем году до 34 125 крон.

Муниципалитеты и регионы должны получить компенсацию в размере 80% за будущую нехватку доходов, связанную с отменой «супергрязной» заработной платы и снижением подоходного налога. Это произойдет за счет увеличения их доли в налоговых поступлениях. Таким образом, измененный налоговый пакет вновь возвращается в чешский парламент, депутаты рассмотрят его на следующей неделе. Эти изменения также поддержала министр финансов Алена Шиллерова. По ее словам, в следующем году налоговый пакет, предложенный Сенатом, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 98,7 млрд крон. В 2022 году, когда будет дальнейшее увеличение скидки налогоплательщика, расходы составят около 120 млрд, а с 2023 года — 103 млрд крон ежегодно. 

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
Чехия налоги Сенат ЧР Парламент ЧР законопроект работа зарплата
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