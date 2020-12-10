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Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%

Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%

Марина Коханкова 168 0
Рост потребительских цен в ноябре составил 2,7%, тогда как в октябре уровень инфляции в Чехии был 2,9%, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%

Замедление темпов роста инфляции было в основном связано со снижением цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Перестали расти цены на мясо, фрукты и картофель. В месячном исчислении потребительские цены оставались неизменными. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы инфляция продолжит снижаться, но в следующем году рост цен может возобновиться.

«Например, цена на картофель в ноябре была примерно на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляла 12 крон за килограмм», — сказала Павла Шедива, глава отдела статистики потребительских цен ČSÚ. 

Рост уровня цен в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был в значительной степени обусловлен подорожанием алкоголя (+3,4%) и сигарет (+15%). За аренду люди платили на 2% больше, чем в прошлом году, электричество стало дороже на 3,3%. 

Источник: ceskatelevize.cz

 

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инфляция Чехия цены продукты статистика
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