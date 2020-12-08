Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.36
USD
21.76
RUB
0.3
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
10n 4 °C
Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов

Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов

Марина Коханкова 265 0
Минимальная достойная заработная плата в Чехии за полный рабочий день в этом году должна составлять 32 438 крон до вычета налогов, в Праге — 37 987 крон. Эта сумма включает в себя удовлетворение основных потребностей взрослого с ребенком, расходы на досуг и возможность небольших сбережений, подсчитали аналитики.
Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов

Указанная сумма покрывает расходы на питание, жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, мобильный телефон, интернет и небольшие сбережения. По сравнению с прошлым годом показатель минимальной достойной зарплаты вырос на 3,1%.

По данным статистического управления, в этом году средняя брутто-зарплата за первые три квартала составила 34 611 крон. Средний заработок, которого не достигает половина чехов, в третьем квартале достиг 31 183 крон. Минимальная заработная плата сейчас составляет 14 600 крон, с января она повышается до 15 200 крон.

Расходы на питание выросли больше всего за последний год — на 3,6%. Сумма на питание в месяц, а также на обед в столовой или ресторане в рабочие дни сейчас составляет 5 747 крон, в прошлом году — 5 550 крон. В Праге платежи за жилье достигают 12 205 крон, в других регионах — 8 380 крон. Одежда и обувь стоят в среднем 1 132 крон в месяц, транспорт — 1 680 крон, мобильный телефон, интернет и другие платежи обходятся в 1 353 кроны, а здоровье и гигиена — в 1 028 крон. Для проведения досуга и обучения (одного кружка для ребенка и курса для взрослого), а также для посещения кинотеатра, концерта или театра один или два раза в месяц и один раз в год во время каникул требуется 2 891 крона из ежемесячного дохода. Накопления на чрезвычайные расходы и пенсию достигли 3 292 кроны.

«Минимальная достойная заработная плата выше средней заработной платы. Это означает, что большинство сотрудников не достигнут ее», — сказал экономист Ян Биттнер. Он также указал на разницу в заработках мужчин и женщин в Чешской Республике. Большинство мужчин имеют достойную минимальную заработную плату, тогда как большинство женщин получают меньше.

Показатель достойной минимальной зарплаты с 2016 года рассчитывают более двух десятков социальных экспертов, экономистов, социологов и политологов. Расчеты основываются на данных статистического управления, министерств и других ведомств. 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус зарплата работа Чехия Прага
Читайте
по теме 
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
08.12.2020 11:39 Экономика
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
1182 0
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
08.12.2020 11:03 Общество
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
1176 0
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов
07.12.2020 18:29 Экономика
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов
3064 0
Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января
07.12.2020 16:51 Общество
Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января
4867 0
Последние новости:
08
декабря
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
08.12.2020 11:39 Экономика
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
1182 0
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
08.12.2020 11:03 Общество
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
1176 0
Умерла старейшая жительница Чехии Мария Голикова, ей было 109 лет
08.12.2020 09:32 Общество
Умерла старейшая жительница Чехии Мария Голикова, ей было 109 лет
822 0
07
декабря
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов
07.12.2020 18:29 Экономика
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов
3064 0
Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января
07.12.2020 16:51 Общество
Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января
4867 0
Сильный ветер оставил без электричества тысячи домов в Чехии
07.12.2020 12:50 Экономика
Сильный ветер оставил без электричества тысячи домов в Чехии
947 0
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
07.12.2020 10:30 Общество
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
2694 0
По системе PES в Чехии уже четвертый уровень риска
07.12.2020 09:01 Общество
По системе PES в Чехии уже четвертый уровень риска
7501 1
05
декабря
В России начали делать прививки от covid-19
05.12.2020 13:56 Общество
В России начали делать прививки от covid-19
1903 0
Житель Праги выиграл в лотерею 93 млн крон
05.12.2020 13:28 Общество
Житель Праги выиграл в лотерею 93 млн крон
3626 0


Мобильная версия