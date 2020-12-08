Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства

Владельцы десятков ресторанов и кафе по всей Словакии объявили, что откроют свои заведения 8 декабря. К ним присоединились и владельцы фитнес-центров. Недовольные рестораторы ссылаются на текущую ситуацию в Чехии, где рестораны с 3 декабря уже смогли начать работу.

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Словацкая инициатива исходит из Кошице, где владельцы хотят открыть 40 ресторанов и кафе. У них закончилось терпение, и они намеренно рискуют. «Ситуация невыносимая, мы не можем справиться со второй волной. Нам нечем платить аренду, и мы должны увольнять сотрудников», — говорится в заявлении участников инициативы «Борьба за гастрономию».

«Мы хотим работать в обычном режиме, как работают магазины и супермаркеты», — сказал Мирослав Хередош, представитель инициативы.

К инициативе присоединились и владельцы фитнес-центров. «Завтра откроется большое количество заведений — членов нашей ассоциации», — заявил Павел Кисель, глава Ассоциации фитнес-центров Словакии. По его словам, власти имеют право наложить штраф, но возбудить уголовное дело или закрыть заведение не могут.

В этом решении владельцы ресторанов, кафе и фитнес-центров полагаются на юридический анализ, согласно которому чрезвычайное положение было продлено незаконно. Исходя из этого, они хотят оспорить любые наложенные штрафы.

Операторы ресторанов и кафе подчеркнули, что будут соблюдать все правила гигиены, включая расстояние между столами.

Премьер-министр Игорь Матович не стал угрожать штрафами, но призвал всех к ответственности. «Свобода без ответственности ведет к анархии. Если это будут делать рестораны и фитнес-центры, это приведет к анархии», — предупредил он.

В Словакии уровень заболеваемости ниже, чем в Чешской Республике. Сейчас в стране зафиксировано 232 инфицированных на 1 млн жителей, в Чехии — 247.

Источник: novinky.cz