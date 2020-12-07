С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов

Одновременно будет запрещено употребление алкоголя в общественных местах. По словам Блатны, введенные ограничительные меры — это реакция на поведение владельцев заведений и людей, которые оставались распивать спиртные напитки на улице и после закрытия ресторанов и баров в 22:00, а также продавали алкоголь всем желающим из специальных окон после закрытия заведений.
С четверга, 3 декабря, Чехия находится на третьем уровне согласно противоэпидемической системе PES. Благодаря этому были открыты все магазины, рестораны, тренажерные залы, гостиницы и заведения сферы услуг при соблюдении определенных ограничений. Из-за высокого роста количества новых случаев заболевания оценка по системе PES в воскресенье увеличилась на семь баллов — до 64, что соответствует четвертой степени (от 61 до 75 баллов). Министр заявил, что пока переход на четвертый уровень риска не планируется, даже если в течение ближайших дней индекс будет по-прежнему превышать показатель 60 баллов.
Источник: novinky.cz