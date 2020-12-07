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С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов

С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов

Марина Коханкова 1463 1
Министр здравоохранения Ян Блатны на пресс-конференции 7 декабря заявил, что рестораны и бары со среды, 9 декабря, будут закрываться в 8 часов вечера (сейчас им разрешено работать до 10 часов вечера).
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов

Одновременно будет запрещено употребление алкоголя в общественных местах. По словам Блатны, введенные ограничительные меры — это реакция на поведение владельцев заведений и людей, которые оставались распивать спиртные напитки на улице и после закрытия ресторанов и баров в 22:00, а также продавали алкоголь всем желающим из специальных окон после закрытия заведений.

С четверга, 3 декабря, Чехия находится на третьем уровне согласно противоэпидемической системе PES. Благодаря этому были открыты все магазины, рестораны, тренажерные залы, гостиницы и заведения сферы услуг при соблюдении определенных ограничений. Из-за высокого роста количества новых случаев заболевания оценка по системе PES в воскресенье увеличилась на семь баллов — до 64, что соответствует четвертой степени (от 61 до 75 баллов). Министр заявил, что пока переход на четвертый уровень риска не планируется, даже если в течение ближайших дней индекс будет по-прежнему превышать показатель 60 баллов.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия рестораны Министерство здравоохранения алкоголь
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