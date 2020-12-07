Сильный ветер оставил без электричества тысячи домов в Чехии

Из-за сильного ветра и падения деревьев на линии электропередач в понедельник, 7 декабря, без электроэнергии осталось более 3500 домов. Больше всего пострадали домохозяйства в Моравии, особенно в районах Йиндржихув-Градец, Бенешов, Яблонец или Фридек-Мистек.

Приблизительно 2000 клиентов E.ON остались без электричества в результате урагана, и еще 1500 — это клиенты ČEZ Distribuce.

Сильный ветер и связанные с этим отключения электричества продолжались в течение выходных. По словам пресс-секретаря ČEZ Сони Голингеровой, в воскресенье вечером компания устранила все неисправности на высоковольтной линии, вызванные ураганом, однако из-за сильных порывов ветра в понедельник между двумя и тремя часами ночи возникли новые аварии.

Ветер доставил E.ON больше всего проблем в южной Чехии, где утром 7 декабря почти 900 домохозяйств остались без электричества. Самый крупный сбой произошел в районе Йиндржихув-Градец, недалеко от деревни Ярошов-над-Нежаркой, где без электроэнергии остались 600 домашних хозяйств. В Злинском крае пострадали 500 семей, еще 400 потребителей остались без электричества в Южной Моравии в районе Бланско и 200 домохозяйств — в районе Высочина.

В Праге пожарные в воскресенье и понедельник убирали поваленные деревья и рекламные щиты, сорванные ветром.

Источник: novinky.cz