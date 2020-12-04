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Уровень безработицы в ноябре вырос до 3,8%

Уровень безработицы в ноябре вырос до 3,8%

Марина Коханкова 131 0
Уровень безработицы в Чешской Республике вырос до 3,8% в ноябре. В октябре этот показатель составлял 3,7%. На учете в отделениях труда состоят более 274,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 2016 года.
Уровень безработицы в ноябре вырос до 3,8%

Об этом сообщила министр труда Чехии Яна Малачова. Количество вакансий увеличилось в ноябре примерно на 7 тысяч по сравнению с октябрем и составило 318 тысяч. По данным ведомства, интерес в основном люди проявляют к техническим и ремесленным профессиям. 

Безработица начала резко расти в этом году после начала пандемии covid-19. В первые три месяца этого года уровень безработицы в стране составлял около 3%, с июля по сентябрь — уже 3,8%.

«Что касается туристического сезона, то в большинстве регионов он был прерван в связи с принятыми мерами. Безработица, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы из-за сокращения сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве. Общее развитие также будет зависеть от дальнейшей ситуации с эпидемией коронавируса», — добавила Малачова.

В конце ноября самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в районах Рыхнов-над-Кнежной (1,8%) и Пелгржимов (1,9%). Самый высокий уровень безработицы в Карвине (7,9%).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
безработица работа Чехия коронавирус
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