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Bisnode: количество компаний в зоне риска выросло на четверть, до 21 900

Bisnode: количество компаний в зоне риска выросло на четверть, до 21 900

Марина Коханкова 173 0
Число компаний, находящихся под угрозой исчезновения, в Чешской Республике увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом и составило 21 900 к концу октября. Это 4,5% всех предприятий Чехии.
Bisnode: количество компаний в зоне риска выросло на четверть, до 21 900

Если в прошлом году проблемы затронули 45,7 тысячи сотрудников компаний, то в этом году — уже 61,3 тысячи (на треть больше), следует из Bisnode Corona Index, который отражает развитие деловой среды в Чешской Республике.

Индекс отслеживает, сколько компаний было создано, сколько прекратили свое существование или подали заявление о банкротстве и сколько сотрудников находятся под угрозой увольнения.

Индекс включает информацию об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. Компании под угрозой — это фирмы, находящиеся в затруднительном положении, что означает среди прочего объявление о банкротстве, открытие процедуры банкротства, начало процедуры реструктуризации, временную защиту или ликвидацию.

«Хотя первые потрясения, вызванные пандемией чешского коронавируса, произошли только в марте, мы увидели рост числа подвергающихся риску компаний в первые два месяца этого года», — сказала аналитик Bisnode Петра Штепанова. 

Бизнес-ассоциации неоднократно предупреждали правительство, что в условиях нынешнего кризиса компании не могут обойтись без помощи государства. Президент Конфедерации профсоюзов работодателей и предпринимателей Ян Визнер заявил в среду, что в ближайшие месяцы малые и средние предприятия и их работники будут нуждаться в поддержке правительства.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
бизнес коронавирус работа
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