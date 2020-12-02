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Пражские власти выкупят отели и общежития

Пражские власти выкупят отели и общежития

Александра Кириченко 285 0
Власти чешской столицы планируют выкупить отели и общежития, где смогут разместиться около 500 человек. В их число войдут бездомные, а также пенсионеры, учителя и полицейские.
Пражские власти выкупят отели и общежития

Во время эпидемии коронавируса пражский магистрат начал оплачивать размещение бездомных в пустующих отелях, чтобы снизить распространение заболевания на улицах. Чтобы при повторении подобной ситуации не пришлось вновь платить миллионы крон, власти чешской столицы решили выкупить пустующие гостиницы и общежития.

В выкупленной недвижимости планируется размещать не только бездомных, но и бедные семьи, пенсионеров, а также представителей важных профессий, например полицейских и учителей. 

Всего город готовится выкупить недвижимость для проживания примерно 500 человек. Рассматриваются прежде всего отели, хостелы и многоквартирные дома, в каждый из которых можно будет заселить от 20 до 90 человек. В идеале они должны состоять из студий или комнат с отдельной ванной и кухней. Общежития с общей кухней на этаже не рассматриваются.

Пражские власти уже объявили открытый тендер, но, как признал советник Праги по жилищным вопросам Адам Забрански, он прошел неудачно, и найти жилье для 500 человек будет сложнее, чем рассчитывали в муниципалитете. «Мы ожидали десятков предложений, но получили только три», — сообщил он. Кроме того, одно из предложений касается недостроенного дома, и оно, скорее всего, будет отклонено.

Источник: hned.cz 

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Темы
недвижимость гостиницы бездомные
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