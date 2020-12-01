Чешский национальный банк оштрафовал чешско-русский Expobank на 20 млн крон

Регулятор наложил штраф на кредитную организацию, 61,30% которой принадлежит российскому финансисту Игорю Киму, за отсутствие эффективной системы управления и контроля. Это один из самых высоких штрафов на внутреннем финансовом рынке.

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Два года назад в ходе аудита было установлено, что по состоянию на 14 декабря 2018 года Expobank CZ «не имел системы управления и контроля, которая была бы эффективной, всеобъемлющей и пропорциональной характеру, степени и сложности рисков, связанных с бизнес-моделью и деятельностью компании».

Чешский центробанк описывает выявленные недостатки в 100-страничном решении, которое вступило в силу после отклонения апелляции со стороны Expobank CZ.

Проблемы включали, например, управление кредитными и рыночными рисками, расчет требований к капиталу и нормативную отчетность по этим рискам, а также информационные системы и управление технологическими рисками, предотвращение отмывания денег, полученных преступным путем, и другие области.

«Проверка выявила принципиальную ошибку в области системы управления и контроля, которая привела к замене части членов совета директоров и наблюдательного совета. Если бы выявленные недостатки не были устранены, банк бы подвергся значительному риску выполнения предварительных условий для отзыва лицензии», — говорится в решении регулятора.

Expobank CZ, помимо прочего, выступал против публикации этого решения как «дополнительного наказания». На своем сайте он заверяет клиентов, что продолжит работать в обычном режиме и «сосредоточен на стратегических целях».

Единственное чешское отделение банка работает в Праге, второе — в Карловых Варах — закрылось в мае прошлого года. Под нынешним названием банк действует с 2014 года, когда Игорь Ким приобрел сеть LBBW.

Источник: penize.cz