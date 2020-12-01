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С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине

С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине

Марина Коханкова 677 2
Со вторника, 1 декабря, поступят в продажу новые электронные дорожные виньетки для проезда по платным автомагистралям в 2021 году. Виньетки будут продаваться в интернет-магазине edalnice.cz, на почте и на отдельных заправочных станциях.
С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине

Электронные виньетки заменят существующие бумажные купоны, их цена останется прежней. Годовая виньетка будет стоить 1500 крон, на месяц — 440, на 10 дней — 310 крон. Однако утром 1 декабря интернет-магазин edalnice.cz был недоступен, на главной странице сайта было указано, что добавляются новые функции. По словам разработчиков сайта, технические работы на сайте будут завершены в течение дня.

Бумажные виньетки 2020 года — последние, которые нужно будет отлеплять с лобового стекла. У электронных годовых виньеток можно выбрать срок действия, например с 27 марта 2021 года по 26 марта 2022 года. Помимо годовых, будут доступны и краткосрочные марки на месяц или десять дней. 

Водителям придется быть очень внимательными при покупке электронной виньетки. Необходимо проверить все данные автомобиля и особенно номерной знак. При покупке в торговой точке ошибку можно исправить в течение 15 минут после оплаты. При покупке виньетки через интернет ничего изменить нельзя. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили дороги Чехия интернет
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