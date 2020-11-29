Рестораны и магазины в Чехии откроются 3 декабря

Правительство Чехии решило ослабить противоэпидемические меры. Все магазины, рестораны и заведения сферы услуг смогут открыться в четверг, 3 декабря, сообщил министр здравоохранения Ян Блатны. С этого дня в стране будет действовать третий уровень риска по противоэпидемической системе PES.

Все магазины и торговые центры смогут открыться в четверг, однако будут действовать ограничения по количеству посетителей: один человек на 15 квадратных метров площади. Магазины смогут также работать в воскресенье (сейчас это запрещено). Сотрудники магазинов, ресторанов и заведений в сфере услуг должны будут в обязательном порядке носить средства защиты дыхательных путей.

Рестораны, бары и клубы смогут с 3 декабря работать с шести утра до десяти часов вечера, однако внутри смогут находиться максимум 50% от обычного количества посетителей.

С 3 декабря отменяется комендантский час, количество участников массовых акций будет увеличено до 10 человек. На улице могут собираться до 50 человек вместо нынешних шести, снимается запрет на употребление алкоголя в общественных местах. При этом сохраняется обязанность носить медицинские маски во всех помещениях и в отдельных общественных местах под открытым небом.

В Чехии сейчас применяются меры, соответствующие четвертой степени по противоэпидемической системе (PES) из пяти. Однако оценка риска, на основании которой составляется план снятия ограничений, уже семь дней находится на третьем уровне.

В последние дни политики и эксперты заявили, что эпидемия не замедляется так быстро, как ожидалось. Между регионами есть большие различия: только Прага и Моравскосилезский край уже давно относятся к третьей степени риска, другие регионы находятся в худшем положении.

В субботу в Чешской Республике было зарегистрировано 2667 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 524 меньше, чем неделей ранее. Это также самое низкое значение для первых выходных с 3 октября, следует из данных на сайте Минздрава. В настоящее время инфицированы 68 268 человек, 8054 скончались от болезни.

Источник: ceskatelevize.cz